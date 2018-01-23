В Кыштыме водитель легковушки пострадал при столкновении с «Газелью» с молоком

Фото с сайта chelspasatel.ru

Это произошло утром сегодня, 23 января, на улице Мира. Автомобиль ВАЗ-2110 и «Газель», перевозившая молочные продукты, столкнулись лоб в лоб. От удара легковушка вылетела с дороги, сообщили в Поисково-спасательной службе.

У водителя ВАЗа зажало ноги. Спасатели с помощью гидравлического инструмента вытащили мужчину и передали его медикам. По предварительным данным, у водителя диагностировали перелом ног.





Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области



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