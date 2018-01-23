Челябинский гранд-отель «Видгоф» оцепила полиция

Фото с сайта parohod.online

В здании на проспекте Ленина, 26а обнаружили подозрительный предмет. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Людей, работающих в здании, пока не эвакуируют. Но и посетителей туда тоже не пускают. Территория отеля огорожена. По данным некоторых СМИ, возле здания заблокирована дорога - автомобилистов отправляют в объезд.

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