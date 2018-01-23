Ректор ЮУрГУ исполнит три заветных желания студентов

Фото с сайта susu.ru

Это произойдет 25 января, когда в университете будут отмечать Татьянин день. Александр Шестаков уже не первый раз будет исполнять желания учащихся - традиции четыре года.

"Главное, чтобы эти просьбы содержали в себе предложения по совершенствованию учебного процесса, организации университетских мероприятий, улучшению условий проживания в студенческом городке", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

В праздничный день студенты и преподаватели университета примут участие в театрализованном представлении. Главными героинями станут обладательницы имени Татьяна, которые демонстрируют успехи в обучении.

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