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Ректор ЮУрГУ исполнит три заветных желания студентов
23.01.2018 г. 12:08
Фото с сайта susu.ru
Это произойдет 25 января, когда в университете будут отмечать Татьянин день. Александр Шестаков уже не первый раз будет исполнять желания учащихся - традиции четыре года.
"Главное, чтобы эти просьбы содержали в себе предложения по совершенствованию учебного процесса, организации университетских мероприятий, улучшению условий проживания в студенческом городке", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.
В праздничный день студенты и преподаватели университета примут участие в театрализованном представлении. Главными героинями станут обладательницы имени Татьяна, которые демонстрируют успехи в обучении.
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