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В Челябинской области спасатели помогли семье, которая застряла на машине в лесу
23.01.2018 г. 10:02
Их автомобиль забуксовал в лесном массиве между горами Сугомак и Егоза. Вместе со взрослыми в машине находился шестилетний ребенок.
Как сообщили в поисково-спасательной службе области, в воскресенье, 21 января, южноуральцы решили покататься по лесу, но в какой-то момент их машина забуксовала. Самостоятельно выбраться из лесного массива не получилось. На улице стало темнеть и холодать, тогда южноуральцы решили обратиться за помощью. Спасатели Кыштымского спасотряда нашли пострадавших и транспортировали их на своем автомобиле до города.
Ранее в районе горы Сугомак застряла семья с 11-летним ребенком. Жители Карабаша 18 января поехали кататься на тюбингах. По дороге через лес семья заблудилась, а автомобиль застрял. Родители развели костер и вызвали спасателей, которые эвакуировали машину и сопроводили южноуральцев до дороги.
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