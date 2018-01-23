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В больнице Еманжелинска прокуратура обнаружила разруху и просроченные лекарства
23.01.2018 г. 09:38
Фото с сайта smolmed.ru
В медицинском учреждении отсутствовало горячее водоснабжение, а стены здания покрылись трещинами. Кроме того, в туалетах нет средств гигиены. Нарушения санитарных норм прокуратура обнаружила во время проверки детского отделения городской больницы №1 в Еманжелинске.
Также в учреждении нашли просроченные лекарства. В отношении главврача и старшей медсестры возбуждены административные дела. Руководителю больницы внесено представление об устранении нарушений, сообщили в областной прокуратуре.
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