В больнице Еманжелинска прокуратура обнаружила разруху и просроченные лекарства

Фото с сайта smolmed.ru

В медицинском учреждении отсутствовало горячее водоснабжение, а стены здания покрылись трещинами. Кроме того, в туалетах нет средств гигиены. Нарушения санитарных норм прокуратура обнаружила во время проверки детского отделения городской больницы №1 в Еманжелинске.

Также в учреждении нашли просроченные лекарства. В отношении главврача и старшей медсестры возбуждены административные дела. Руководителю больницы внесено представление об устранении нарушений, сообщили в областной прокуратуре.

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