Media Markt закрыл последний магазин в Челябинске

Фото с сайта ug-center.ru

С якорным арендатором немецкой сети расстался ТК «Фиеста». Магазин проработал в здании комплекса более 6 лет, сообщает 74 ру. По данным издания, пустовать место не будет, на этой площадке продавать бытовую технику и электронику начнет компания DNS. Об этом изданию рассказал директор управляющей компании ТК «Фиеста» Александр Дадерко.

В Челябинске немецкая сеть бытовой техники и электроники появилась в 2011 году. Тогда представительства открылись в торговых комплексах «Фиеста» и «Кольцо». Затем открылся еще один магазин в ТРК «КУБа». Но с 2016 года их начали закрывать.

С октября 2017 Media Markt начал продавать свои товары в России через сеть гипермаркетов METRO Cash & Carry по схеме «магазин в магазине». Покупатели выбирают электронику в Media Markt, но оплату производят на кассах самого METRO. Не исключено, что такой магазин откроется и в Челябинске. Ближайший от города торговый центр METRO расположен в Копейске.

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