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Двух челябинцев будут судить за производство поддельной туалетной бумаги
23.01.2018 г. 08:48
Фото с сайта 74.мвд.рф
В столице Южного Урала в течение трех лет работал подпольный цех по созданию контрафактной продукции. Челябинцы незаконно размещали на подделках товарный знак "Туалетная бумага из Набережных Челнов".
В результате правообладателям был нанесен ущерб на сумму около 2,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в областной прокуратуре.
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