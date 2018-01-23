Двух челябинцев будут судить за производство поддельной туалетной бумаги

Фото с сайта 74.мвд.рф

В столице Южного Урала в течение трех лет работал подпольный цех по созданию контрафактной продукции. Челябинцы незаконно размещали на подделках товарный знак "Туалетная бумага из Набережных Челнов".

В результате правообладателям был нанесен ущерб на сумму около 2,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в областной прокуратуре.





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