Улицы Челябинска сегодня утром встали в пробках

Фото с сайта 360tv.ru

Затруднено было движение на выезде из Ленинского района. Поток машин стоял на улицах Дзержинского от Гагарина и до железнодорожного моста. Ситуацию спровоцировали несколько ДТП. По данным сервиса Яндекс.Пробки, на улице Дзержинского до сих пор из-за аварии затруднено движение.

Затор был и на улице Энгельса на участке от легкоатлетического манежа УралГУФКа в сторону проспекта Ленина. В целом по городу утренние пробки оценивались в пять баллов. Сейчас дороги загружены на три балла, затруднен проезд по Доватора от улицы Шаумяна до Воровского.





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