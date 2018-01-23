В центре Челябинска сегодня отключат светофоры

Фото с сайта samarskie-voditeli.ru

Возможны пробки. Речь идет о перекрестках проспекта Ленина и улицы Красной, а также Свердловского проспекта и проспекта Ленина.

Как сообщили в ЕДДС города, отключения проводятся с 13.00 до 18.00. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 23.01.2018 г.»