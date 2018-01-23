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В центре Челябинска сегодня отключат светофоры
23.01.2018 г. 08:00
Фото с сайта samarskie-voditeli.ru
Возможны пробки. Речь идет о перекрестках проспекта Ленина и улицы Красной, а также Свердловского проспекта и проспекта Ленина.
Как сообщили в ЕДДС города, отключения проводятся с 13.00 до 18.00. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.
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