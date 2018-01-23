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В челябинских школах отменили занятия из-за морозов
23.01.2018 г. 07:49
Фото с сайта news.ykt.ru
Сегодня, 23 января, уроков не будет у учеников с 1 по 7 классы первой и второй смены, сообщили в пресс-службе городской администрации. Утром термометры показывали -27, -29 градусов. В течение дня температура будет около 20 мороза. Ветер ожидается юго-восточный 6-11 м/с. Из-за него ощущения от мороза усилятся.
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