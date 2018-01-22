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Новый подрядчик попросит у «Ростелекома» помощи в работе с камерами фото- и видеофиксации правонарушений
22.01.2018 г. 16:47
О том, что компания «Аэль-РТС Инжиниринг» планирует сотрудничать с «Ростелекомом», а также смонтировать свои системы видеонаблюдения, сообщает Znak.com со ссылкой на официальное заявлениие фирмы.
Контракт планируется заключить 1 февраля 2018 года, в течение трех недель компания должна начать фиксировать нарушения на 30 передвижных и 30 стационарных постах по линии ГИБДД и трех по линии охраны общественного порядка, а через 90 дней — обеспечить работу оставшихся 20 постов. Если сроки не будут исполнены, то заказчик будет вести с компанией претензионную работу, сообщил изданию директор учреждения «Безопасный регион» Евгений Круглов.
Общество «Аэль-РТС Инжиниринг» выиграло тендер, предложив наименьшую цену за свои услуги. За единицу услуги 671 рубль 84 копейки (это стоимость обработки информации по одному нарушению), что на 4,5% ниже изначальной цены аукциона. До этого фото- и видеофиксацией правонарушений в регионе занималась компания «Ростелеком». Ранее обе фирмы сотрудничали друг с другом.
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