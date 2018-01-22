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Сбербанк и Газпромбанк готовы профинансировать строительство ВСМ Челябинск-Екатеринбург
22.01.2018 г. 16:40
Фото с сайта Privet-Rostov.ru
Компании рассматривают возможность инвестирования в проект. Если коллегиальные органы Газпробанка одобрят условия финансирования, то банк предоставит не менее 5% объема заявленных средств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с документацией проекта.
Также интерес к инвестированию в строительство ВСМ проявляет Сбербанк, но гарантий пока не дает. Общая стоимость проекта составляет 365,9 млрд рублей. Предполагается использование двух источников финансирования: средств хозпартнерства и федерального бюджета. Открыть ВСМ планируют в 2024 году.
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