Сбербанк и Газпромбанк готовы профинансировать строительство ВСМ Челябинск-Екатеринбург

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

Компании рассматривают возможность инвестирования в проект. Если коллегиальные органы Газпробанка одобрят условия финансирования, то банк предоставит не менее 5% объема заявленных средств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с документацией проекта.

Также интерес к инвестированию в строительство ВСМ проявляет Сбербанк, но гарантий пока не дает. Общая стоимость проекта составляет 365,9 млрд рублей. Предполагается использование двух источников финансирования: средств хозпартнерства и федерального бюджета. Открыть ВСМ планируют в 2024 году.

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Все новости за 22.01.2018 г.»