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Челябинец пытался вывезти за границу жаб стоимостью 1 млн рублей
22.01.2018 г. 16:38
Фото с сайта 74.мвд.рф
Мужчина вылетал рейсом Екатеринбург - Хельсинки. В его чемодане при прохождении таможенного контроля нашли лягушку-быка, жабу-клоуна, сибирского углозуба и других экзотических рептилий. Таможенники обнаружили незадекларированный товар осенью 2017 года. Рептилий за границу не выпустили и сдали в зоопарк Екатеринбурга по решению суда. Челябинец попытался обжаловать приговор, но, сегодня, 22 января, Свердловский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции.
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