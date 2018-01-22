Дольщики девяти домов «Академ Riverside» в течение 2018 года смогут переехать в свои квартиры

Фото с сайта gubernator74.ru

Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил его заместитель Сергей Шаль. Также сдан в эксплуатацию дом «Речелстроя», который обещали ввести в конце 2017 года. Завершать строительство взялась компания «Западный луч». С 16 января «Речелстрой» начал передавать людям квартиры и документы, сообщил Сергей Шаль.

По данным министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, сегодня на территории региона 38 проблемных домов, а в реестре обманутых дольщиков числится более 2 тыс. граждан.

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Все новости за 22.01.2018 г.»