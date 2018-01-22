Челябинцы жалуются на ночные гонки на парковке возле ледовой арены «Трактор»

Фото с сайта pochel.ru

Жители близлежащих домов не могут спокойно спать из-за любителей дрифта. Гонщики регулярно собираются на парковке, устраивая заезды в любое время суток и года. По словам очевидцев, автолюбителей не останавливает даже запрещающий движение знак. Не могут разобраться с гонщиками и инспекторы ДПС, сообщил один из местных жителей Сергей Фоминых.

«Возле большой парковки арены "Трактор" постоянно дрифтуют водители, круглосуточно: утром, днем, вечером, ночью. Там можно увидеть иногда, как днем маршрутки гоняют. Мы бы хотели, чтобы там поставили ограждения, чтобы машины не могли заезжать, потому что они заезжают по тротуару, по газону несмотря на то, что там стоит знак "Движение запрещено". Экипажи ДПС приезжают, но некоторые машины уезжают на время, а потом обратно возвращаются. Вот в субботу я проснулся в пять утра, там несколько машин катались. Все также повторяется ночью, где-то в два-три часа. Случаются, кстати, аварии. Администрация области отправляет нас к МВД. Они говорят, что да, мы в курсе этой проблемы, регулярно выезжают экипажи ДПС, составляют акты правонарушений, но дальше этого никуда не уходит», — прокомментировал Сергей Фоминых.

Сейчас жители готовят заявление в прокуратуру. Корреспондент "Челябинского эха" пытался связаться с администрацией ледовой арены "Трактор". Нам удалось узнать, что сотрудники стадиона занимаются разрешением данной ситуации правовым путем. Редакция отправила в начале дня запрос в офис "Трактора", однако на момент публикации материала ответа не последовало.

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