Сотрудника ТЭЦ-2 в Челябинске задержали за коммерческий подкуп

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Правоохранители считают, что мужчина собирался незаконно содействовать юридическому лицу при заключении контрактов. Подозреваемый был задержан в ходе оперативных мероприятий в момент получения денег - 50 тыс. рублей. Следственные органы Тракторозаводского района возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп».

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свобода. Решается вопрос об избрании в отношении работника предприятия меры пресечения, сообщили в региональном полицейском главке.

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