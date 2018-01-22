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Сотрудника ТЭЦ-2 в Челябинске задержали за коммерческий подкуп
22.01.2018 г. 15:53
Фото с сайта vestikavkaza.ru
Правоохранители считают, что мужчина собирался незаконно содействовать юридическому лицу при заключении контрактов. Подозреваемый был задержан в ходе оперативных мероприятий в момент получения денег - 50 тыс. рублей. Следственные органы Тракторозаводского района возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп».
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свобода. Решается вопрос об избрании в отношении работника предприятия меры пресечения, сообщили в региональном полицейском главке.
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