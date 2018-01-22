Малообеспеченным семьям Челябинска подарят продукты российского производства

Фото с сайта rzn.info

В городе стартовала благотворительная акция "Потребляй Российское!". Продуктовые наборы доставляют активисты челябинского отделения "Союза добровольцев России". "Все, кто нуждается в помощи, будут получать ее в виде продуктов первой необходимости. Очень надеемся, что такой вид адресного внимания приобретет постоянную основу", — отметил начальник отделения Владимир Корнев.

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Все новости за 22.01.2018 г.»