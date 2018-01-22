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Малообеспеченным семьям Челябинска подарят продукты российского производства
22.01.2018 г. 14:06
Фото с сайта rzn.info
В городе стартовала благотворительная акция "Потребляй Российское!". Продуктовые наборы доставляют активисты челябинского отделения "Союза добровольцев России". "Все, кто нуждается в помощи, будут получать ее в виде продуктов первой необходимости. Очень надеемся, что такой вид адресного внимания приобретет постоянную основу", — отметил начальник отделения Владимир Корнев.
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