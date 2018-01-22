После нападений в российских школах челябинские чиновники собирают экстренные совещания

Фото с сайта sibdepo.ru

Об этом сегодня, 22 января, сообщила первый заместитель главы города Наталья Котова. Поводом стали случаи нападения на детей в школах, которые произошли на минувшей неделе. В совещании в Челябинске примут участие представители системы образования, психологи, чиновники, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД.

Еще одно совещание, закрытое, с руководителями всех школ и детских садов запланировано на среду, 24 января. Как сообщила в программе "Разбор полетов" в эфире "Челябинского эха" первый замминистра образования области Елена Коузова, речь ни в коем случае не идет о том, чтобы превращать школы в режимный объект. Охранять детей с оружием в руках, по ее словам, не будут, но меры безопасности усилят.

«Образовательная организация – это открытое учреждение, открытая система, и превращать в ГУФСИН не следует, у нас есть школы закрытого типа, нет, это неправильно. А иначе как детям в социум входить? И потом этот вопрос одними техническими методами не решить, это еще и вопрос воспитания, психологии, психики. Это в первую очередь организационные меры, за что несет ответственность руководитель образовательной организации, он несет ответственность за безопасность и за сохранность жизни и здоровья всех участников учебного процесса. Это бдительность, дополнительные организационные усилия, материально-технические», - считает первый замминистра образования и науки Челябинской области Елена Крузова.



15 января в школе N127 в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Пострадали 15 человек. 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области на перемене во время конфликта один из девятиклассников ударил ножом другого. 19 января было совершено нападение на школу №5 в Бурятии. По всем трем случаям заведены уголовные дела.



Ранее Роскомнадзор заявил, что заблокирует призывающие к насилию в школах группы в соцсетях по той же схеме, что и сообщества, побуждающие к самоубийству.

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