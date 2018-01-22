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В школах Челябинской области из-за мороза отменили занятия
22.01.2018 г. 12:50
Фото с сайта Nur.kz
На уроки не пошли ученики с первого по девятый классы в Карталинском районе, пишет газета "Карталинская новь". Также сегодня не учатся дети второй смены с первого по четвертый классы в Магнитогорске, сообщили в управлении образования администрации города.
По данным синоптиков, на юге региона сегодня утром было -27 градусов. Ветер северо-восточный, с порывами до 7 м/с. Занятия в школах Челябинска, несмотря на утренний мороз, прошли в обычном режиме. В первой половине дня в областном центре температура воздуха составляла около 25 градусов ниже нуля.
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