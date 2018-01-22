Из-за отсутствия обильных снегопадов челябинским дорожникам сократят плату за работу

Фото с сайта cheladmin.ru

Этой зимой из-за небольшого количества осадков объемы подрядов значительно уменьшились по сравнению с прошлыми годами. По данным 31tv.ru, дорожники могут получить меньше средств за уборку города.

"Всегда так было, что закрывалась работа именно та, которая выполнена, то есть по факту выполненных работ", — сообщила первый замглавы города Челябинска Наталья Котова.

Синоптики отмечают, что зима на Южном Урале действительно малоснежная. И на ближайшие дни метеорологи осадков в Челябинске не прогнозируют.

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