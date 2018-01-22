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Челябинск борется за звание лучшего города в стране
22.01.2018 г. 12:22
Фото с сайта cheladmin.ru
Конкурс проходит на сайте проекта «Город России - национальный выбор». Челябинск вошел в топ-10 и занимает на данный момент девятую позицию. Помимо южноуральской столицы за звание самого привлекательного города страны борются Владикавказ, Магас, Нальчик, Красноярск, Кострома, Владивосток, Пенза, Ханты-Мансийск и Хабаровск.
Всего в голосовании участвуют 85 городов России. Выразить свое предпочтение можно ежедневно, на сайте проекта http://город-россии.рф/rating, нажав соответствующую кнопку, при этом регистрация не требуется. Итоги будут подведены 30 декабря.
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