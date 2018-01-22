Торговый центр «Маяк» хотят продать за 600 млн рублей

Фото с сайта svoe.guru

Такую сумму собственник хочет получить за здание площадью 32,8 тыс. квадратных метров, которое находится на пересечении Троицкого тракта и улицы Дарвина. Известно, что торговый центр продается уже полгода.

"Объект наполнен арендаторами более, чем на 50%. Есть потенциальный покупатель, но у него нет свободных средств для покупки. Он хочет взять кредит, но банк затягивает этот процесс, поэтому принято решение о поиске дополнительного покупателя", — цитирует DK.ru представителя собственника Алексея Банникова.

По мнению ведущего специалиста по коммерческой недвижимости агенства недвижимости "Компаньон" Георгия Соколова, стоимость объекта соответствует рыночным ценам, однако найти покупателя будет непросто.

"С точки зрения рыночной стоимости, цена полностью оправдана. Единственное, на сколько она сейчас приемлема для инвестиций, для покупки такого рода недвижимости, вот это очень большой вопрос. Навряд ли в настоящий момент найдется человек, который сможет инвестировать такие деньги в такой объект. Он не плох, он технически хорошо организован, стоит этих денег, но при всем при этом навряд ли найдется человек, который сможет сейчас такую сумму денежных средств инвестировать, потому что непонятны сроки окупаемости. Достаточно много площадок коммерческих в Челябинске, которые можно приобрести по более выгодной стоимости", — прокомментировал Георгий Соколов.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 22.01.2018 г.»