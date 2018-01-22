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В Челябинске замерзший термометр показал -86 градусов
22.01.2018 г. 11:55
Сломанный прибор обнаружили на здании дворца спорта "Надежда" в Тракторозаводском районе. Один из очевидцев сфотографировал термометр и выложил в группу "Регион-74 | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" с подписью "в Челябинске немного похолодало".
Интернет-пользователи отмечают, что этот градусник уже несколько лет неверно показывает температуру. "Они и в 90-ых так же глючили", — сообщил один из жителей Челябинска в комментариях.
Фото: Алина Гуль / Группа в соцсети "ВКонтакте" Регион-74 | Челябинск / vk.com
Между тем в последние две ночи в городе температура воздуха опускалась до -21. По данным Gismeteo, сегодня, 22 января, днем в Челябинске -21. Ночью ожидается до -26.
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