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Пьяный водитель в Копейске перевозил детей в кузове грузовика
22.01.2018 г. 11:51
Мужчину в воскресенье, 21 января, задержали сотрудники ГИБДД. Признаки опьянения у 39-летнего водителя были выявлены при проверке документов. Выяснилось, что в автомобиле у него находились 17 человек, 10 из них - несовершеннолетние в возрасте от семи до 16 лет. Дети и сопровождающие их взрослые на автобусе приехали в Копейск из Магнитогорска на соревнования по мотокроссу в составе команды. На следующий день автобус сломался, и организаторы воспользовались услугами другого водителя, который согласился перевезти всех на личном грузовом автомобиле, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Никто из пассажиров не пострадал. Дети и сопровождающие их взрослые в итоге уехали на соревнования на маршрутном автобусе в сопровождении экипажа ДПС. В отношении водителя составлен протокол. Сейчас в управлении МВД по региону готовят обращение к областному министерству образования об усилении мер безопасности при перевозке несовершеннолетних.
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