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Завкафедрой частного вуза в Челябинске подозревают в коммерческом подкупе
22.01.2018 г. 10:46
Фото с сайта evening-kazan.ru
Преподаватель Южно-Уральского института управления и экономики получил от учащихся 36 тыс. рублей за положительные оценки на экзаменах, сообщает пресс-служба управления МВД по Челябинской области. По данным ведомства, студенты передали деньги 44-летнему заведующему кафедрой в кабинете учебного корпуса.
По данному факту следственные органы Металлургического района возбудили уголовное дело. Статья - коммерческий подкуп. Преподавателю грозит до девяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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