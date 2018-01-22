Завкафедрой частного вуза в Челябинске подозревают в коммерческом подкупе

Фото с сайта evening-kazan.ru

Преподаватель Южно-Уральского института управления и экономики получил от учащихся 36 тыс. рублей за положительные оценки на экзаменах, сообщает пресс-служба управления МВД по Челябинской области. По данным ведомства, студенты передали деньги 44-летнему заведующему кафедрой в кабинете учебного корпуса.

По данному факту следственные органы Металлургического района возбудили уголовное дело. Статья - коммерческий подкуп. Преподавателю грозит до девяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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