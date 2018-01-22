М5 «Урал» признана самой загруженной федеральной трассой по итогам 2017 года

Фото с сайта rosavtodor.ru

На втором месте – автодорога М7 «Волга», на третьем – А107 «Московское малое кольцо». Такие данные получил минтрас на основании статистики государственной системы «Платон». Так, по данным ведомства, 6,5% от числа зарегистрированных 12-тонников проезжали по федеральной трассе М5 «Урал» в течение прошлого года.

В целом по стране на ремонт дорог и строительство мостов системой «Платон» собрано более 40 млрд рублей. Планируется, что часть этих денег направят на реконструкцию трассы М5. Какие конкретно объекты будут восстановлены за счет средств системы, определяют грузоперевозчики с помощью голосования на «Карте убитых дорог».

Руководство управления автомобильных дорог «Южный Урал» сформировало заявки по ремонту для Росавтодора. Как сообщила «Челябинскому эху» пресс-секретарь ведомства Татьяна Денисова, сколько регион получит на реконструкцию дорог в 2018 году, будет известно в конце января-начале февраля.

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