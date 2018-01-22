Четверых южноуральцев будут судить за банковские махинации на 18 млн рублей

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Обвиняемые проводили денежные операции с использованием расчетных счетов и реквизитов подконтрольных им организаций. Также они применяли банковские карты предпринимателей и физлиц для обналичивание денег. Схема состояла в привлечении безналичных средств юрлиц на расчетные счета организаций по фиктивным основаниям. Затем обвиняемые снимали деньги и возвращали клиентам с удержанием вознаграждения, сообщили в управлении МВД по Челябинской области.

По данным ведомства, участники группы получили более 18 млн рублей. По ходатайству следователя суд арестовал их имущество, которое было оценено в более чем 1 млн рублей. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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