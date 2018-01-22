Челябинским работодателям не нужны трудолюбивые кандидаты

Фото с сайта hawkhouse.ru

Также наименее популярными личными качествами, которые требуются от соискателей, являются креативность и умение выполнять множество задач. Лишь 1% работодателей ищет кандидатов, обладающих данными характеристиками. По данным HeadHunter.ru, самыми популярными качествами при приеме на работу являются ответственность, коммуникабельность и грамотная речь. Также более половины работодателей ищут соискателей, знакомых с программой 1С. Еще 17% в вакансиях отмечают необходимость владения английским языком.

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