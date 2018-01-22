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Тигран Кеосаян назвал Магнитогорск «задницей мира»
22.01.2018 г. 09:42
Такое определение южноуральскому городу известный ведущий дал в эфире НТВ. Шоумен обсуждал скандал, который возник вокруг заявлений президента США Дональда Трампа о странах третьего мира. Политик назвал Гаити "вонючей дырой". Некоторые СМИ при переводе этого высказывания на другие языки предложили вариант "задница мира". "Задница мира — это Магнитогорск, а не Таити", — прокомментировал Тигран Кеосаян, проиллюстрировав свои слова фотографией дымящих труб южноуральского города.
Некоторые магнитогорцы негативно восприняли слова телеведущего. "Город не заслужил такого оскорбительного к себе отношения. Телеведущим, имеющим сильный душок московского туалета, мы не позволим упражняться в наш гордый металлургический адрес",- заявил секретарь Магнитогорского Горкома КПРФ Вячеслав Гутников.
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