Челябинск
- -26 ... -28 C°
- -25 ... -27 C°
- 56.5892р. - 0.1705
- 69.3953р. + 0.1371
Персонально ваш
Разбор полетов
На трассе М5 под Миассом сгорела фура
22.01.2018 г. 09:29
Фото с сайта vk.com/chp_chel
Это случилось в воскресенье, 21 января. В начале шестого вечера на 1762-м км - недалеко от поселка Нижний Атлян - во время движения загорелся грузовик. Водитель смог выбраться из кабины, но на трассе образовался серьезный затор. Прибывшим пожарным удалось спасти только кузов автомобиля, а кабина полностью выгорела. Запись с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети "ВКонтакте" - в сообществе "ЧП ДТП Челябинск".
Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 28.12.2017 г. В Челябинске на мосту у ж/д вокзала во время движения вспыхнул автомобиль
- 18.12.2017 г. Под Саткой сгорел грузовик с медикаментами
- 11.12.2017 г. На трассе М5 под Юрюзанью столкнулись семь фур
- 11.12.2017 г. Трасса М5 в выходные встала из-за снегопада
- 02.11.2017 г. Автомобилисты сообщили о многокилометровой пробке на М5