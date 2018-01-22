На трассе М5 под Миассом сгорела фура

Фото с сайта vk.com/chp_chel

Это случилось в воскресенье, 21 января. В начале шестого вечера на 1762-м км - недалеко от поселка Нижний Атлян - во время движения загорелся грузовик. Водитель смог выбраться из кабины, но на трассе образовался серьезный затор. Прибывшим пожарным удалось спасти только кузов автомобиля, а кабина полностью выгорела. Запись с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети "ВКонтакте" - в сообществе "ЧП ДТП Челябинск".

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

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