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Занятия в школах Челябинска, несмотря на утренний мороз, проходят в обычном режиме
22.01.2018 г. 09:26
Фото с сайта Nur.kz
Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. По данным гидрометцентра, сегодня утром температура воздуха составляла -24, -27 градусов. Ветер был юго-восточный, с порывами до 20 м/с.
На дневные часы синоптики прогнозируют облачную погоду, температура поднимется до -15, -17 градусов, пройдет небольшой снег.
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