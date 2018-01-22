Занятия в школах Челябинска, несмотря на утренний мороз, проходят в обычном режиме

Фото с сайта Nur.kz

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. По данным гидрометцентра, сегодня утром температура воздуха составляла -24, -27 градусов. Ветер был юго-восточный, с порывами до 20 м/с.

На дневные часы синоптики прогнозируют облачную погоду, температура поднимется до -15, -17 градусов, пройдет небольшой снег.

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Все новости за 22.01.2018 г.»