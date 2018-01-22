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Таксиста в Челябинске приговорили к четырем годам колонии за смерть пассажира в ДТП
22.01.2018 г. 09:22
Фото с сайта 74.мвд.рф
Авария произошла в октябре 2017 года. В ходе следствия выяснилось, что водитель Nissan Almera со знаками отличия такси «Яндекс» двигался с пассажиром по проезжей части улице Молодогвардейцев, при этом клиент не был пристегнут ремнем безопасности. Таксист был уставшим, будучи за рулем, он отвлекся на телефон, потерял контроль и врезался в столб. Пассажир скончался от полученных травм.
Курчатовский райсуд приговорил водителя к четырем годам в колонии-поселении и лишил его также права управлять транспортным средством на три года. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.
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