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Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев ушел в отставку
22.01.2018 г. 08:28
Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Борис Дубровский сегодня, 22 января, принял его отставку и назначил на должность министра здравоохранения региона Сергея Приколотина, который ранее занимал пост замглавы ведомства. Постановление о назначении опубликовано на сайте губернатора.
Сергей Кремлев руководил министерством с 2014 года. Пришедший на его место Сергей Приколотин свою трудовую деятельность начал в 1989 году, тогда он работал санитаром в Адлерской детской поликлинике. Потом переехал в Челябинск, где был также санитаром в ряде медучреждений. Работал медбратом, фельдшером. С конца 90-х занимал должность анестезиолога-реаниматолога в челябинской больнице скорой помощи, потом там же заведовал отделением реанимации и интенсивной терапии. С 2005 по 2012 годы возглавлял Станцию скорой медицинской помощи, после этого был директором управления здравоохранения Миасса. На пост заместителя министра здравоохранения Челябинской области был назначен в июле 2016 года.
Сергей Приколотин. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области
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