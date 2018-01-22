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Челябинцам обещают морозную неделю
22.01.2018 г. 07:56
Фото с сайта khantynewyear.ru
По ночам столбики термометров будут опускаться до -30. По данным гидрометцентра России, сегодня, 22 января, днем ожидается -21, осадков не обещают. Ветер юго-восточный, 4 м/с.
Предстоящей ночью, а также во вторник днем ожидается аналогичная погода. Ночи будут морозными на протяжении всей рабочей недели - температура воздуха составит -27 - -29. В светлое время суток будет в среднем -19. В четверг обещают -16, в пятницу -15, в субботу до -11. В течение недели осадков не прогнозируют.
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