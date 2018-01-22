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СК проводит проверку из-за хлопка газа в Кыштыме, при котором пострадал человек
22.01.2018 г. 07:52
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
ЧП случилось в воскресенье, 21 января, днем в Кыштыме на улице Малой Тюменской. По данным пресс-центра управления МЧС по Челябинской области, все случилось в строящемся жилом доме. Из-за хлопка газа строение обрушилось частично, под завалами оказался владелец. Пострадавшего при помощи специального инструмента оперативно достали из-под обломков. Мужчину направили на осмотр в центральную больницу Кыштыма.
В следственном управлении СКР по Челябинской области сообщили, что он получил травмы при возгорании газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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