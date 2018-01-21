В Челябинске предстоящей ночью обещают -30 градусов

Фото с сайта superomsk.ru

По данным синоптиков, в ночь на понедельник, 22 января, ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров опустятся до -30, сообщили в гидрометцентре России.



В понедельник днем будет -21, осадков также не обещают. Ветер юго-восточный, 4 м/с. В ночь на вторник, а также во вторник днем ожидается аналогичная погода.



Ночи будут морозными на протяжении всей рабочей недели - температура воздуха составит -27 - -29. В светлое время суток будет в среднем -19. В четверг обещают -16, в пятницу -15, в субботу до -11. В течение недели осадков не прогнозируют.

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