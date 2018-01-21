В Кыштыме из-за хлопка газа обрушился дом, есть пострадавший

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Инцидент произошел в строящемся частном доме. Сообщение о хлопке газа поступило сегодня, 21 января, днем. Через несколько минут пожарные и спасатели приехали на место вызова.



Дом (10х12 метров) обрушился частично, под завалами оказался владелец, мужчина 1984 года рождения. Пострадавшего при помощи специального инструмента оперативно достали из-под обломков. Мужчину направили на осмотр в центральную больницу Кыштыма.







Фото: Пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

Происшествие не повлияло на газоснабжение жителей города, сообщили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области. В ведомстве напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными при обращении с газовым оборудованием. Нельзя допускать утечек, оборудование нужно обслуживать только у специалистов, отметили в МЧС.





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