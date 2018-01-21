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В Челябинске столкнулись легковушка и маршрутка с пассажирами
21.01.2018 г. 13:08
Фото с сайта 74.мвд.рф
Авария произошла днем в субботу, 20 января, на улице Кузнецова рядом с психоневрологической больницей. Маршрутка №14 столкнулась с автомобилем Mazda 3. 39-летнего водителя легковушки госпитализировали.
Кроме того, в результате ДТП пострадали 63-летний и 13-летний пассажиры ПАЗа, а также 37-летний пассажир иномарки. Им назначили амбулаторное лечение. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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