В Челябинске столкнулись легковушка и маршрутка с пассажирами

Фото с сайта 74.мвд.рф

Авария произошла днем в субботу, 20 января, на улице Кузнецова рядом с психоневрологической больницей. Маршрутка №14 столкнулась с автомобилем Mazda 3. 39-летнего водителя легковушки госпитализировали.

Кроме того, в результате ДТП пострадали 63-летний и 13-летний пассажиры ПАЗа, а также 37-летний пассажир иномарки. Им назначили амбулаторное лечение. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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