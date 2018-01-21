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В Челябинске на улице раздели и ограбили мужчину
21.01.2018 г. 12:54
Фото с сайта 74.мвд.рф
С мужчины сняли куртку и забрали у него более 8 тыс. рублей. Это произошло ранним утром в воскресенье, 20 января. Двое неизвестных на улице Первой Пятилетки подошли к прохожему и, угрожая похожим на кастет предметом, ограбили его. Потерпевший сразу обратился в полицию.
Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии по приметам задержали подозреваемых. Нападавшими оказались мужчины 1985 и 1990 годов рождения. Старший из них находится в изоляторе временного содержания. Второго отпустили под подписку о невыезде. За разбой им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
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