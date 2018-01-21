В Челябинске на улице раздели и ограбили мужчину

Фото с сайта 74.мвд.рф

С мужчины сняли куртку и забрали у него более 8 тыс. рублей. Это произошло ранним утром в воскресенье, 20 января. Двое неизвестных на улице Первой Пятилетки подошли к прохожему и, угрожая похожим на кастет предметом, ограбили его. Потерпевший сразу обратился в полицию.



Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии по приметам задержали подозреваемых. Нападавшими оказались мужчины 1985 и 1990 годов рождения. Старший из них находится в изоляторе временного содержания. Второго отпустили под подписку о невыезде. За разбой им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 21.01.2018 г.»