В Челябинске четыре человека пострадали в массовом ДТП

Фото: Андрей Петров

Авария произошла вечером в субботу, 20 января, на Троицком тракте. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2112, ВАЗ-2115 и Skoda Octavia. На месте ДТП работали полицейские, спасатели и сотрудники скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали.

Фото: Андрей Петров

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