Французских журналистов, которые приехали в Озерск искать источник рутения, оштрафовали

Фото с сайта idaten.ru

Иностранцам пришлось заплатить 120 евро за попытку проникновения в закрытую зону, сообщает Ura.ru. Журналисты издания France 2 отправились в Озерск, где находится ПО "Маяк". Разрешения на посещение города у них не было. Во время поездки об особенностях режима ЗАТО французам рассказал водитель.



«Не знаю, как объяснить, там производство есть, которое нельзя всем видеть», — ответил мужчина на вопрос о том, что такое закрытый город. «И вы считаете, что это нормально, да, закрывать город?» — отметила француженка. «Нормально, да, нормальный город, там так же есть школы, больницы», — сказал водитель.



Журналисты приехали в Челябинскую область после скандала с рутением. Ранее французские ученые заподозрили, что облако рутения-106 пришло из России — после аварии на одном из ядерных объектов южнее Уральских гор, напоминает Ura.ru. На "Маяке" заявили о непричастности комбината к повышенным выбросам рутения.

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