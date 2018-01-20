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Французских журналистов, которые приехали в Озерск искать источник рутения, оштрафовали
20.01.2018 г. 18:56
Иностранцам пришлось заплатить 120 евро за попытку проникновения в закрытую зону, сообщает Ura.ru. Журналисты издания France 2 отправились в Озерск, где находится ПО "Маяк". Разрешения на посещение города у них не было. Во время поездки об особенностях режима ЗАТО французам рассказал водитель.
«Не знаю, как объяснить, там производство есть, которое нельзя всем видеть», — ответил мужчина на вопрос о том, что такое закрытый город. «И вы считаете, что это нормально, да, закрывать город?» — отметила француженка. «Нормально, да, нормальный город, там так же есть школы, больницы», — сказал водитель.
Журналисты приехали в Челябинскую область после скандала с рутением. Ранее французские ученые заподозрили, что облако рутения-106 пришло из России — после аварии на одном из ядерных объектов южнее Уральских гор, напоминает Ura.ru. На "Маяке" заявили о непричастности комбината к повышенным выбросам рутения.
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