В Челябинске осудили банду за угон 13 машин

20.01.2018 г. 14:21

В Челябинске осудили банду за угон 13 машин
Фото с сайта 74.мвд.рф

Четыре ее участника проведут в колонии от семи до семи с половиной лет. Приговор вынес Ленинский районный суд. ОПГ действовала несколько лет назад. Преступники покупали битые машины с документами. Затем искали схожие автомобили. Ночью угоняли и меняли их VIN-номера на номера кузова ранее приобретенных.

Суд приговорил четырех участников банды к срокам от семи до семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказании с колониях общего и строгого режима, сообщили в областной прокуратуре. Семи потерпевшим автомобили вернули, иски еще шести удовлетворены в полном объеме. Общий ущерб оценивается в 2,5 млн рублей.

 

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