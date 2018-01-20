В Челябинске осудили банду за угон 13 машин

Фото с сайта 74.мвд.рф

Четыре ее участника проведут в колонии от семи до семи с половиной лет. Приговор вынес Ленинский районный суд. ОПГ действовала несколько лет назад. Преступники покупали битые машины с документами. Затем искали схожие автомобили. Ночью угоняли и меняли их VIN-номера на номера кузова ранее приобретенных.



Суд приговорил четырех участников банды к срокам от семи до семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказании с колониях общего и строгого режима, сообщили в областной прокуратуре. Семи потерпевшим автомобили вернули, иски еще шести удовлетворены в полном объеме. Общий ущерб оценивается в 2,5 млн рублей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.01.2018 г.»