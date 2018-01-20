Водитель Lada насмерть сбил пешехода на трассе М5

Фото с сайта 74.мвд.рф

Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Авария произошла сегодня, 20 января, в пять часов утра. На 1775-м километре водитель Lada Granta наехал на пешехода. Мужчину 1987 года рождения отвезли в больницу, где он скончался.

По данным пресс-службы управления МВД по Челябинской области, водитель Lada в течение прошлого года один раз был оштрафован на нарушение ПДД - он превысил скорость. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

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