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Женщина погибла после массовой аварии с грузовиками на М5
20.01.2018 г. 12:31
ДТП с несколькими машинами произошло в пятницу, 19 января, в 19:45 на 1789-м километре федеральной трассы, это участок под Миассом. Столкнулись Renault Sandero, грузовые "газель" и Scania. От удара "газель" выехала на встречную полосу, где врезалась в Toyota Harrier, Lada Priora, Honda Pilot и Hyundai Solaris.
Фото: Пресс-служба управления МВД по Челябинской области
Пассажиры Renault, две женщины, получили травмы. Одна из них, 1991 года рождения, скончалась при транспортировке в медицинское учреждение. Вторая пострадавшая госпитализирована.
"На место аварии незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, организовали реверсивное движение транспортных средств и эвакуацию поврежденных автомобилей", - сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
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