В Челябинске создают рабочую группу по вопросам дизайн-кода

Фото с сайта cheladmin.ru

Она займется проблемами размещения наружной рекламы и разработкой типовых рекомендаций. Такое решение было принято на заседании общественного экспертного совета при бизнес-обмудсмене области Александре Гончарове, которое прошло в среду, 17 января.

По словам сотрудников областного управления ФАС, в службу поступает множество обращений от предпринимателей. Местные администрации не разрешают бизнесменам устанавливать рекламные конструкции, аргументируя это несоответствием "архитектурному облику сложившейся застройки".

"При этом четкое определение этого понятия отсутствует, что позволяет муниципалитетам действовать по своему усмотрению и выдавать необоснованные отказы. Необходимо разработать общие рекомендации", — отметила замруководителя регионального управления ФАС Татьяна Соболевская. Сейчас в Челябинске, по оценкам экспертов, насчитывается около 4 тыс. рекламных конструкций.

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Все новости за 19.01.2018 г.»