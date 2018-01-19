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Полиция проверит версию о взаимосвязи трех нападений в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ
19.01.2018 г. 15:50
Все случаи произошли на этой неделе. "Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей", - цитирует "Интерфакс" информированный источник.
В понедельник, 15 января, в школе N127 в Перми двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы.
В среду в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области на перемене во время конфликта один из девятиклассников ударил ножом другого. Этот инцидент обсуждался на следующий день на комиссии с участием детского омбудсмена области Ирины Буториной. Известно, что между подростками был давний конфликт.
Сегодня утром, 19 января, произошло нападение на школу №5 в Бурятии. Трое молодых людей в масках бросили во время урока в кабинет бутылку с зажигательной смесью. Когда из-за загорания дети и учитель начали покидать класс, то они стали их избивать.
По всем трем случаем заведены уголовные дела, идет расследование. Роскомнадзор заявил, что заблокирует призывающие к насилию в школах группы в соцсетях по той же схеме, как и сообщества, побуждающие к самоубийству.
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