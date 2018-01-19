Режим НМУ в Челябинске продлили до конца выходных

Фото с сайта pravmin74.ru

Ожидается, что высокая вероятность образования смога сохранится до вечера воскресенья, 21 января. Режим ввели во вторник в связи со слабым ветром неблагоприятного направления, из-за которого вредные вещества в воздухе не рассеиваются.

За последние двое суток в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 152 жалобы на смог. В основном сообщения о загрязненном воздухе приходили из Советского района. Предприятиям рекомендуют снизить объем выбросов.

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