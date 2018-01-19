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В Челябинской области похолодает до -37
19.01.2018 г. 15:29
Фото с сайта superomsk.ru
Такое значительное понижение температуры ожидается в низинах в ночь на понедельник, 22 января. По области в темное время суток похолодает до -33, при этом возможен снег. В ночь на 19 и 20 января по области будет -28, -33, днем температура поднимется до отметки -15, -20. При этом ночью и днем в регионе ожидается небольшой снег.
В Челябинске самая холодная ночь будет также с воскресенья на понедельник – ожидается до 29 мороза. В дневные часы в выходные прогнозируется -16, -18, в ночные - 28. По данным челябинского гидрометцентра, в понедельник днем в городе будет морозно - 19 градусов ниже нуля, местами пройдет снег. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.
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