В небе над Кыштымом появились световые столбы

Фото: Алексей Нестеренко / vk.com

Необычное природное явление наблюдалось в ночь на пятницу, 19 января. Житель Кыштыма Алексей Нестеренко выложил фотографии световых столбов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Крещенское чудо!" — отметил в комментариях к записи один из интернет-пользователей.

Столбы возникают в холодное время года и представляют собой вертикальные полосы света.

Фото: Алексей Нестеренко / vk.com

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 19.01.2018 г.»