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В небе над Кыштымом появились световые столбы
19.01.2018 г. 11:17
Фото: Алексей Нестеренко / vk.com
Необычное природное явление наблюдалось в ночь на пятницу, 19 января. Житель Кыштыма Алексей Нестеренко выложил фотографии световых столбов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Крещенское чудо!" — отметил в комментариях к записи один из интернет-пользователей.
Столбы возникают в холодное время года и представляют собой вертикальные полосы света.
Фото: Алексей Нестеренко / vk.com
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