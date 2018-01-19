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Челябинская область получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на дороги
19.01.2018 г. 11:12
Деньги выделят в рамках продолжения проекта министерства транспорта России «Безопасные и качественные дороги». Средства направят на условиях софинансирования, то есть еще 1 млрд рублей должны будут перечислить южноуральские власти из регионального бюджета. На эти деньги планируют отремонтировать часть автодороги Миасс — Златоуст, протяженностью 21 км, Кунашак — Усть-Багаряк (4 км), более 13 км трассы Миасс — Карабаш - Кыштым. Участок автодороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеева является переходящим с 2017 года, и следующие пять км будут закончены реконструкцией уже в этом сезоне. Дополнительно, в рамках реализации программы, запланирован ремонт на 55 км региональных автодорог в Аргаяшском, Красноармейском, Сосновском и других районах, сообщили в областном миндоре.
Объекты выбрали с учетом общественных обсуждений, приоритет отдан дорогам, наиболее востребованным у жителей, добавили в ведомстве. Помимо Челябинской в федеральном проекте участвуют еще 37 крупнейших агломераций страны.
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